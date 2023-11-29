سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-11-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت مواقع البنوك الرسمية وشاشات التداولات اللحظية ارتفاع سعر اليوم الأربعاء 29-11-2023 أمام العملة المحلية لمصر، مقارنة مع تعاملات البنوك أمس داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، ليصل متوسط سعر العملة الأوروبية إلى مستوى 33.77 جنيه للشراء، و 33.89 جنيه للبيع، بحسب تقرير المال الصباحي على أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق الرسمية، لتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بأسعار العملة الأوروبية الموحدة عقب جولة بين المواقع الرسمية للبنوك وماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

وصل سعر اليورو اليوم أمام نظيره الجنيه على الموقع الإلكتروني لـبنك سايب إلى مستوى 33.73 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك البركة

بلغ سعر أمام نظيره الجنيه على الموقع الإلكتروني لبنك البركة في بداية التعاملات 33.91 جنيه للشراء، و34.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر اليورو أمام نظيره الجنيه على الموقع الإلكتروني لبنك الاستثمار العربي مستوى 33.76 جنيه للشراء، 34.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بفروع بنك الكويت الوطني إلى 33.91 جنيه للشراء، و34.09 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

جاء سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بفروع المصرف المتحد عند 33.74 جنيه للشراء، و34.09 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بفروع بنك قناة السويس مستوى33.91 جنيه للشراء، و34.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بفروع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 33.91 جنيه للشراء، و34.09 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في ميد بنك

بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بفروع ميد بنك مستوى 33.72 جنيه للشراء، و33.96 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي- مصر

وصل سعر اليورو أمام نظيره الجنيه على الموقع الإلكتروني لبنك الأهلي الكويتي إلى 33.70 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر أمام العملة المحلية لمصر بفروع في بنك مصر: 33.76 جنيه للشراء، و33.98 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بفروع البنك التجاري الدولي: 33.91 جنيه للشراء، و34.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم أمام نظيره الجنيه على الموقع الإلكتروني لبنك الأهلي المصري: 33.76 جنيه للشراء، و33.98 للبيع.