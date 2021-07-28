سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-7-2021 في البنوك المصرية

ارتفع سعر اليورو اليوم، الأربعاء 28 يوليو 2021 على استقرارها مقابل الجنيه المصري، في بداية التداولات الصباحية بعدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، بحسب آخر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقًا لحصر “المال” اليومي عن سعر اليورو مقابل الجنيه، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف اليورو داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول مقابل الجنيه المصري، إلى 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما ارتفعت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، إلى 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

سجلت مستويات 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، لسعريْ شراء وبيع اليورو الأوروبي داخل شركة مصر للصرافة بنهاية تعاملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وجاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستويات 18.46 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، كما بحسب آخِر التحديثات على أسعار العملات الأجنبية صباحاً

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ومن ناحية أخرى جاءت مستويات سعر صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 18.44 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وبحسب 18.42 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، أعلنت شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB أحد أكبر المصارف الخاصة مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

ومن جانب أخر أظهرت شاشات تداول شبكة فروع بنك قناة السويس مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.47 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.