تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، حيث انخفض في الشراء وارتفع في البيع في عدد من البنوك، واستقر سعر الشراء وارتفع سعر البيع في بنوك أخرى، وكان قد ارتفع بنهاية تعاملات الثلاثاء متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري بمقدار 7 قروش، ووصل إلى 26.27 جنيه للشراء، 26.36 للبيع، وفي هذا التقرير تقدم جريدة المال لقرائها استعراضً لحركة صرف العملة الأوروبية أمام العملة المصرية في 12 بنك حكومي وخاص وعربي وأجنبي.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 26.28 جنيه للشراء، 26.39 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 26.19 جنيه للشراء، 26.36 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 26.21 جنيه للشراء، 26.39 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 26.26 جنيه للشراء، 26.39 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 26.20 جنيه للشراء، 26.32 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 26.19 جنيه للشراء، 26.36 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 26.28 جنيه للشراء، 26.39 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 26.20 جنيه للشراء، 26.32 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 26.24 جنيه للشراء، 26.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 26.19 جنيه للشراء، 26.34 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 26.26 جنيه للشراء، 26.39 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 26.21 جنيه للشراء، 26.39 للبيع.