سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-12-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-12-2022، تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض في سعري الشراء والبيع بنهاية التعاملات في البنوك: 26.29 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.

وجاء ذلك بحسب متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري. ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا عن أسعار صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب «SAIB»

وصل سعر اليورو اليوم في بنك سايب «SAIB»، إلى 26.21 جنيه للشراء، و 26.39 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB»

وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB» نحو، 26.24 جنيه للشراء، و26.39 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

وحقق سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 26.20 جنيه للشراء، و 26.32 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، 26.21 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 26.28 جنيه للشراء، و 26.39 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، فحقق مستوى صرف عند: 26.26 جنيه للشراء، و 26.40 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 26.20 جنيه للشراء، و 26.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وطرح بنك التعمير والإسكان، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 26.26 جنيه للشراء، و 26.39 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 26.28 جنيه للشراء، و 26.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 26.21 جنيه للشراء، و 26.39 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، إلى 26.21 جنيه للشراء، و 26.39 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 26.21 جنيه للشراء، و 26.39 للبيع.