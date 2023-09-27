سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-9-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

سجل سعر اليوم الأربعاء 27-9-2023 تراجعا بالشراء والبيع بختام آخر أيام عمل بالمصارف قبل البدء في إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الخميس والعطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، وقدر البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف الدولار بـ 32.51 جنيه للشراء، مقابل 32.62 للبيع، وفقاً لآخر تقرير صادر عنه بمتوسطات أسعار الصرف، أمام الجنيه المصري، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر وحدة النقد الأوروبية – يورو.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

سعر اليورو اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 32.57 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.56 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 32.56 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية ، مقابل الجنيه المصري، 32.56 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.46 جنيه للشراء، و32.61 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 32.56 جنيه للشراء، و32.83 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 32.56 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.45 جنيه للشراء، و32.61 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في بنك المصرفي العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 32.56 جنيه للشراء، و32.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 32.40 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 32.56 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليوم في بنك قناة السويس ، مقابل الجنيه المصري، 32.74 جنيه للشراء، و33.02 للبيع.