سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية تراجع سعر اليوم الأربعاء 27-9-2023 وبلغ متوسط سعر صرف 32.66 جنيه للشراء، مقابل 32.77 للبيع، بحسب آخر التعاملات على موقع البنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، في آخر أيام عمل البنوك قبل إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس، والإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي بالجمعة والسبت، لتقدم البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» التحديثات الأخيرة على سعري شراء وبيع وحدة النقد الأوروبية في البنوك، والتي جاءت عند مستويات:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهر الموقع الإلكروني للبنك الأهلي المصري وصول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري إلى 32.46 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري على شاشات بنك المصرف المتحد 32.40 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك قناة السويس

عرض الموقع الإلكتروني لبنك قناة السويس سعر أمام نظيره المصري ببداية التعاملات عند مستوى 32.74 جنيه للشراء، و33.02 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

عرضت فروع ميد بنك سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية عند مستويات 32.35 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

جاء سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية على شاشات بنك QNB الأهلي في بداية التعاملات عند 32.56 جنيه للشراء، 32.72 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك مصر

عرضت شاشات التداولات اللحظية بفروع بنك مصر سعر أمام الجنيه المصري عند مستويات 32.46 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

على صعيد البنوك الإسلامية جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات عند مستوى 32.61 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك التنمية الصناعية

وجاء سعر اليورو بشاشة التداول في بنك التنمية الصناعية بقيمة 32.46 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر اليوم في بداية التعاملات على موقع بنك الاستثمار العربي الإلكترونية أمام العملة المحلية 32.56 جنيه للشراء، و32.83 للبيع.