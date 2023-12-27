أظهرت التعاملات الصباحية بالقطاع المصرفي ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-12-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات على شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك مقارنة بالأسعار المعلنة أمس داخل القطاع المصرفي، ليأتي متوسط سعر صرف العملة الأوروبية إلى 33.96 جنيه للشراء، و 34.08 للبيع بحسب التحديث الأخير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بشاشة متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض البوابة الإلكتروني لجريدة المال، سعري شراء وبيع عملة الموحدة بالسوق الرسمية عند المستويات التالية:

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بالمنصة الرسمية لبنك التعمير والإسكان 33.96 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالمنصة الرسمية للبنك المصري الخليجي 34.01 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالمنصة الرسمية لبنك الإسكندريةعند 34.02 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالمنصة الرسمية لبنك مصر، 33.91 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالمنصة الرسمية لبنك القاهرة مستوى 34.02 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالمنصة الرسمية لبنك البركة 34.02 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالمنصة الرسمية للمصرف المتحد إلى 33.85 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالمنصة الرسمية لبنك قناة السويس مستوى 34.02 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالمنصة الرسمية لبنك قطر الوطني الأهلي 34.02 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالمنصة الرسمية للبنك الأهلي المصري عند 33.91 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليوم مقابل الجنيه المصري بالمنصة الرسمية للبنك التجاري الدولي إلى 34.02 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.