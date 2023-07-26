سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-7-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التداول

أظهرت شاشات التداول المنتشرة بفروع البنوك تباين سعر اليوم الأربعاء 26-7-2023 بشكل طفيف منخفضاً للشراء ومرتفعاً للبيع، وبلغ عند متوسط صرف 34.14 جنيه للشراء، 34.26 للبيع، طبقًا للبيان الأخير الصادرعن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، وذلك في ختام تعاملات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر وحدة النقد الأوروبية المعروض بمواقع البنوك على شبكة الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، جاء بقيمة: 33.93 جنيه للشراء، مقابل 34.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، سجل قيمة: 34.06 جنيه للشراء، مقابل 34.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول مصر، أمام الجنيه المصري، عُرض بقيمة: 34.05 جنيه للشراء، مقابل 34.31 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، توقف عند 34.08 جنيه للشراء، مقابل 34.20 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، طُرح بقيمة: 33.94 جنيه للشراء، مقابل 34.20 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه المصري، قُدر بقيمة: 34.02 جنيه للشراء، مقابل 34.31 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، جاء بقيمة: 34.00 جنيه للشراء، مقابل 34.31 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، وصل إلى: 33.94 جنيه للشراء، مقابل 34.19 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، ثبت عند قيمة: 33.94 جنيه للشراء، مقابل 34.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي ، أمام الجنيه المصري، بلغ قيمة: 34.05 جنيه للشراء، مقابل 34.30 للبيع.