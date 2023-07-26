سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-7-2023 في بداية التعاملات

تراجع سعر اليوم الأربعاء 26-7-2023، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، بأخر تحديث على شاشات التدوالات اللحظية المنتشرة بالمصارف العاملة في السوق المحلية، ليصل متوسط سعر صرف عملة أوروبا الموحدة 34.22 جنيه للشراء، و 34.33 للبيع، بحسب اخر تحديث على شاشة موقع البنك المركزي المصري، ويقدم التقرير التالي سعري شراء وبيع اليورو في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو أوروبا في بنك القاهرة

عرضت فروع بنك القاهرة سعر اليورو اليوم أمام العملة المحلية عند 34.05 جنيه للشراء، و 34.22 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

فيما جاء سعر اليورو في بداية التعاملات داخل بنك CIB عند مستويات 34.05 جنيه للشراء، و 34.23 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

وقدم بنك المصرف المتحد سعر اليورو أمام العملة المحلية عند مستويات 33.95 جنيه للشراء، و 34.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك أبو ظبي التجاري وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند: 34.05 جنيه للشراء، و 34.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

عرضت فروع بنك QNB سعر اليورو أمام العملة المحلية المصري عند مستويات 34.05 جنيه للشراء، و 34.22 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

فيما أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر اليورو ببنك الكويت الوطني لـ 34.05 جنيه للشراء، و 34.22 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاء سعر اليورو داخل فروع البنك الحكومي البنك الأهلي المصري عند مستويات 33.94 جنيه للشراء، و 34.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وفيما وصل سعر اليورو داخل ثان أكبر المصارف في السوق بنك مصر لمستوى 33.94 جنيه للشراء، و 34.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وجاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك SAIB عند مستوى 34.06 جنيه للشراء، و 34.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهر التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو أمام الجنيه داخل بنك الإسكندرية لمستويات 34.05 جنيه للشراء، و 34.22 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر داخل البنك الأهلي الكويتي إلى مستويات 34.08 جنيه للشراء، و 34.22 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك المصرف العربي الدولي 34.08 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.