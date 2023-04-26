سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-4-2023 يرتفع بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في بنك مصر
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سعر اليورو في بنك القاهرة
وحقق سعر اليورو في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري، 33.83 جنيه للشراء، و 34.33 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري ارتفاعًا، 33.72 جنيه للشراء، و 34.22 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية
وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 33.83 جنيه للشراء، و 34.25 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
أما سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، سجل مستوى صرف عند: 33.82 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي القطري
وفي البنك الأهلي القطري، حقق سعر اليورو اليوم مستوى صرف عند: 33.83 جنيه للشراء، و 34.23 للبيع.
سعر عملة أوروبا في مصرف أبوظبي الإسلامي
وحقق سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 33.92 جنيه للشراء، و 34.05 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
سعر اليورو أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد،ارتفع إلى 33.73 جنيه للشراء، و 34.23 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق
وارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك المشرق 33.83 جنيه للشراء، و 34.23 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب «Saib»
وعرض بنك سايب، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.84 جنيه للشراء، و 34.34 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وقدّر البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر
سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري
وبلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري، 33.77 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.