سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-4-2023 يرتفع بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في بنك مصر

اليوم الأربعاء 26-4-2023، بنهاية التعاملات اليومية في معظم البنوك بعد عودة السوق المصرفية للعمل وانتهاء إجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء، محققًا مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 34.04 جنيه للشراء، و 34.16 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات الأجنبية في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، وتراوحت نسبة الارتفاع بين قرشين و 32 قرشًا تقريبًا، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا عن أسعار صرف عملة أوروبا في البنوك الحكومية والخاصة.

وصل سعر

سعر اليورو في بنك القاهرة

اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري إلى 33.72 جنيه للشراء، و 34.22 للبيع

وحقق سعر اليورو في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري، 33.83 جنيه للشراء، و 34.33 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري ارتفاعًا، 33.72 جنيه للشراء، و 34.22 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 33.83 جنيه للشراء، و 34.25 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

أما سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، سجل مستوى صرف عند: 33.82 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، حقق سعر اليورو اليوم مستوى صرف عند: 33.83 جنيه للشراء، و 34.23 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 33.92 جنيه للشراء، و 34.05 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد،ارتفع إلى 33.73 جنيه للشراء، و 34.23 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق

وارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك المشرق 33.83 جنيه للشراء، و 34.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب «Saib»

وعرض بنك سايب، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.84 جنيه للشراء، و 34.34 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وقدّر البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

أمام الجنيه المصري بـ 33.80 جنيه للشراء، و 34.23 للبيع.

وبلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري، 33.77 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.