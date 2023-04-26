سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-4-2023 بعد عودة البنوك للعمل

سجل سعر
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
بينت شاشات التداول، وصول سعر
سعر اليورو في بنك مصر
وأظهرت شاشات التداول، تسجيل سعر اليورو في بنك مصر، 33.57 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
وأوضحت شاشات التداول في بنك القاهرة، تحقيق سعر اليورو 33.68 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.83 جنيه للشراء، و 34.01 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي
أما سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، حقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.83 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد
وعرض المصرف المتحد، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.73 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي
وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.92 جنيه للشراء، و 34.05 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.82 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك سايب «Saib»
وسجل سعر
سعر اليورو في بنك المشرق
وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك المشرق إلى 33.77 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبوظبي التجاري
وحقق سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري، 33.77 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وبلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 33.80 جنيه للشراء، و 34.04 للبيع.