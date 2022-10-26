سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-10-2022 بنهاية التعاملات في مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-10-2022، مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات بالبنوك العاملة بالسوق المصرية 19.71 جنيه للشراء، و19.79 جنيه للبيع، بمقدار ارتفاع للبيع والشراء 34 قرشًا بحسب متوسط أسعار الصرف في البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الأوروبية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي مستوى صرف عند: 19.57 جنيه للشراء، و 19.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، مستوى صرف عند: 19.55 جنيه للشراء، و 19.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 19.56 جنيه للشراء، و 19.84 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 19.55 جنيه للشراء، و 19.86 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

وقدّر بنك البركة، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ19.52 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

وعرض البنك العربي الإفريقي الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه، بـ19.55 جنيه للشراء، و 19.84 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، وصل سعر اليورو أمام الجنيه إلى 19.54 جنيه للشراء، و 19.84 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد، مستوى صرف عند: 19.57 جنيه للشراء، و 19.84 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر اليورو مقابل الجنيه، في مصرف أبوظبي الإسلامي، حققت مستوى صرف عند: 19.60 جنيه للشراء، و 19.84 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، شهد سعر اليورو مستوى صرف عند: 19.60 جنيه للشراء، و 19.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وحقق سعر اليورو في بنك قناة السويس، مستوى صرف عند: 19.55 جنيه للشراء، و 19.84 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وقدّر سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 19.57 جنيه للشراء، و 19.84 للبيع.