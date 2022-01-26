سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-1-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التحديثات الخيرة للعملات الأجنبية والأوروبية حفاظ سعر صرف اليورو على مستواه اليوم الأربعاء 26يناير 2022، مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 17.759 جنيه للشراء، و17.876 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وعلى نفس مستويات أمس استقر سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر، 17.68 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وبينت أحدث تقارير “المال” على أسعار العملات استقرار سعر شراء وبيع اليورو في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول عند 17.68 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي وصول مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 17.73 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

في بداية التعاملات الصباحية استقرت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري جاءت عند 17.67 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

على نفس مستويات أمس عرضت شاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.63 جنيه للشراء، و17.87 للبيع أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

على نفس مستويات أمس استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.71 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 17.70 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة.