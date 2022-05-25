سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-5-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداولات الصباحية صعود سعر اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم الأربعاء 25 مايو 2022، بشكل طفيف أمام الجنيه المصري طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، وسجل سعر شراء اليورو مقابل الجنيه 19.34 جنيه، و19.60 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر

وصعد سعر اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.68 جنيه للشراء، و19.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وارتفع سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري إلى 19.68 جنيه للشراء، و19.89 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت التعاملات الصباحية صعد سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري إلى 19.67 جنيه للشراء، و19.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وارتفع سعر صرف اليورو بتعاملاته الصباحية الصباحية مقابل الجنيه المصري إلى 19.71 جنيه للشراء، 19.91 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في بنك المشرق

كما أظهرت التعاملات الصباحية ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق إلى 19.67 جنيه للشراء، و19.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري إلى 19.75 جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

كما بينت شاشات التداولات وصول سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى19.68جنيه للشراء، و19.89 جنيه للبيع.