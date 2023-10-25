سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-10-2023 مقابل الجنيه في مستهل تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الأربعاء 25-10-2023 مقابل الجنيه المصري في تراجعًا مستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي متوسط سعر صرف وصل إلى 32.80 جنيه للشراء، و32.91 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.58 جنيه للشراء، و 32.98 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 32.83 جنيه للشراء، و 32.66 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 32.73 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 32.67 جنيه للشراء، و32.82 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدر سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ 32.72 جنيه للشراء، و32.82للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

طرح سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 32.83 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

عرض سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 32.90 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

أما سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 32.60 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

شهد سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 32.79 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 32.69 جنيه للشراء، و 32.98 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.31 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بلغ 32.76 جنيه للشراء، و 33.01 للبيع.