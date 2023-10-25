سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-10-2023 أمام الجنيه في الختام

تراجع سعر اليوم الأربعاء 25-10-2023، أمام العملة المصرية المحلية، في ختام التعاملات على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية ليصل متوسط سعر عملة أوروبا الموحدة في السوق المصرفية إلى 32.80 جنيه للشراء، و32.91 جنيه للبيع ، وفقًا لأخر التحديثات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على صفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المحلية، لتعرض المال في تقرير اليومي على سعري شراء وبيع اليورو في البنوك الخاصة والحكومية عند مستويات:

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في ختام التداولات بالبنك المصري الخليجي عند 32.58 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك مصر عند مستويات 32.49 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

أظهرت شاشات التداولات داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي أمام الجنيه المصري عند 32.59 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك البركة

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري بشاشات التداولات الموجودة بفروع بنك البركة إلى 32.67 جنيه للشراء، و 32.82 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك بلوم

عرض بنك بلوم سعر اليورو في ختام التداولات ببنك بلوم عند مستويات 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما أتاح بنك الإسكندرية شراء وبيع سعر أمام الجنيه المصري في الختام عند 32.59 جنيه للشراء، و 32.82للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في الختام داخل فروع بنك المصرف المتحد 32.43 جنيه للشراء، و 32.82للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو داخل فروع البنك الحكومية “البنك الأهلي المصري” أمام الجنيه المصري 32.49 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر عند مستويات 32.72 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر مقابل عملة مصر على شاشات التداولات ببنك الاستثمار العربي 32.60 جنيه للشراء، و 32.93للبيع.