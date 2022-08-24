سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-8-2022 في نهاية التعاملات

ارتفع سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-8-2022 الانخفاض في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك، بشكل طفيف، ووصل سعره في البنك المركزي المصري وفق آخر تحديث صادر عن متوسط أسعار صرف العملات، إلى 19 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي، أبرز أسعار صرف العملة الأوروبية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وفق المواقع الرسمية للبنوك، وما توضحه شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر صرف اليورو في بنك مصر، 18.95 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى 18.95 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي، 19.02 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، إلى 18.96 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر صرف اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.05 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، 19.01 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، إلى 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي، 18.98 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الكويت الوطني

أما في بنك الكويت الوطني، فبلغ سعر اليورو 18.98 جنيه للشراء، و19.15 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، سجل سعر اليورو 18.98 جنيه للشراء، و19.15 للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي القطري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، إلى 18.98 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، وصل سعر اليورو اليوم إلى 18.98 جنيه للشراء، و 19.15 للبيع.