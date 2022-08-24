سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-8-2022 في بداية التعاملات البنكية استقرارًا نسبيًّا وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية عند مستوى: 18.98 جنيه للشراء، و 19.06 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في التقرير التفصيلي التالي أسعار أسعار صرف العملة الأوروبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك المصرية الحكومية والخاصّة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة بالسوق المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

وسجّل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 18.95 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 18.98 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر صرف اليورو في بنك الاستثمار العربي: 19.47 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

وحقق سعر عملة أوروبا وفي بنك التنمية الصناعية: 18.91 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري: 18.93 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 18.93 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي

وفي البنك العربي الأفريقي حقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري، 18.91 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي مصر

و في البنك الأهلي الكويتي مصر؛ بلغ سعر صرف العملة الأوروبية: 18.94 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في بنك البركة

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مستوى: 18.90 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس

وحقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس مستوى: 18.91 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي: 18.97 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع.