بنـــوك

سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-6-2021 في البنوك المصرية

اليورو يواصل الارتفاع لليوم الثاني
فاطمه امام 10:55 ص, الخميس, 24 يونيو 21 10:55 ص, الخميس, 24 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بدء سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-6-2021 بزيادة طفيفة مقابل الجنيه المصري، داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار تداول العملات بالمصارف الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقًا للمسح الذي تجريه البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري من داخل شبكات فروع البنوك، حيث جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

ومن ناحية أخرى ارتفعت مستويات سعرصرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، إلى مستوى 18.59 جنيه للشراء و18.69 للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الجمعة 18-6-2021 في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بشبكة فرروع أكبر المصارف الحكومية البنك الأهلى المصرى خلال تعاملات اليوم عند مستوى 18.59 جنيه للشراء، و18.69 للبيع.

سعر اليورو اليوم في الصرافة

كما وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة إلى مستوى 18.54 جنيه للشراء، و18.70 للبيع، بحسب تقرير المال اليومي على أسعار العملات الأجنبية التي تقدمة خدمة لقرائها.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ومن ناحية أخرى أرتفعت مستويات بيع اليورو بالبنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق إلى 18.58 جنيه للشراء، و18.72 للبيع، بحسب أخر تحديث على أسعار العملات داخل فروع البنوك.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم يميل إلى الاستقرار بنهاية التعاملات

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية بلغت سعر شراء وبيع اليورو الأوروربي أمام الجنيه في السوق المحلية، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية في مصر عند مستويات 18.60 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وعلى الجانب الأخر أرتفعت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي لتالي عند18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

وفي نهاية التعاملات أعلنت شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى مستوى لشراء اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في القطاع المصرفي عند مستويات 18.63 جنيه للشراء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمه امام

ملف الكاتب فاطمه امام

اقرأ أيضاً

أسعار العملات الأجنبية عالميًّا اليوم الخميس 24 يونيو 2021

محمد عبد السند 11:06 ص, الخميس, 24 يونيو 21

المركزي: 4.7 مليار جنيه تكلفة الإعفاءات التي تحملها القطاع المصرفي لمواجهة «كورونا»

منى صلاح 10:45 ص, الخميس, 24 يونيو 21

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 24-6-2021 في مصر

فاطمه امام 10:41 ص, الخميس, 24 يونيو 21

سعر الدولار اليوم الخميس 24-6-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:22 ص, الخميس, 24 يونيو 21

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-6-2021 في البنوك المصرية

منى صلاح 10:09 ص, الخميس, 24 يونيو 21

المصرف المتحد يخطط لضخ 800 مليون جنيه ضمن مبادرة التمويل العقارى الجديدة

فاطمه امام 9:29 ص, الخميس, 24 يونيو 21