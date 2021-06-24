سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-6-2021 في البنوك المصرية

بدء سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-6-2021 بزيادة طفيفة مقابل الجنيه المصري، داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار تداول العملات بالمصارف الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقًا للمسح الذي تجريه البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري من داخل شبكات فروع البنوك، حيث جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

ومن ناحية أخرى ارتفعت مستويات سعرصرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، إلى مستوى 18.59 جنيه للشراء و18.69 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بشبكة فرروع أكبر المصارف الحكومية البنك الأهلى المصرى خلال تعاملات اليوم عند مستوى 18.59 جنيه للشراء، و18.69 للبيع.

سعر اليورو اليوم في الصرافة

كما وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة إلى مستوى 18.54 جنيه للشراء، و18.70 للبيع، بحسب تقرير المال اليومي على أسعار العملات الأجنبية التي تقدمة خدمة لقرائها.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ومن ناحية أخرى أرتفعت مستويات بيع اليورو بالبنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق إلى 18.58 جنيه للشراء، و18.72 للبيع، بحسب أخر تحديث على أسعار العملات داخل فروع البنوك.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية بلغت سعر شراء وبيع اليورو الأوروربي أمام الجنيه في السوق المحلية، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية في مصر عند مستويات 18.60 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وعلى الجانب الأخر أرتفعت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي لتالي عند18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

وفي نهاية التعاملات أعلنت شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى مستوى لشراء اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في القطاع المصرفي عند مستويات 18.63 جنيه للشراء.