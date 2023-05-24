سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-5-2023 مقابل الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية تراجع سعر

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأربعاء 24-5-2023 بشكل طفيف أمام الجنيه المصري في آخر تحديثاته على شاشات التداولات اللحظية بختام التعاملات في البنوك المحلية والأجنبية والإسلامية والتجاري، ليسجل متوسط سعر وحدة النقد الأوروبية إلى 33.35 جنيه للشراء، مقارنة مع 33.46 للبيع، بحسب آخر تحديث لسلة العملات الأجنبية والعربية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

عرض أكبر البنوك الحكومية في السوق “البنك الأهلي” سعر

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك المصرف المتحد

اليوم أمام الجنيه في بداية تعاملاته عند 33.11 جنيه للشراء، و33.28 للبيع.

انخفضت مستويات شراء وبيع سعر اليورو أمام الجنيه في نهاية التداولات داخل فروع بنك المصرف المتحد عند مستويات 33.11 جنيه للشراء، 33.37 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

تراجع سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه على شاشات التداولات اللحظية ببنك الإسكندرية عند 33.21 جنيه للشراء، و33.37 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

أظهرت التعاملات الصباحية تراجع سعر اليورو أمام الجنيه داخل بنك قناة السويس إلى مستويات 33.21 جنيه للشراء، و33.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

عرضت شاشات التداولات اللحظية داخل فروع بنك أبوظبي التجاري سعر اليورو أمام الجنيه عند 33.17 جنيه للشراء، و33.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

كما تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات داخل فروع بنك مصر إلى مستويات 33.21 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحد في البنك التجاري الدولي

أظهرت التعاملات الصباحية تراجع سعر اليورو داخل فروع أكبر بنوك القطاع الخاص في السوق المحلية إلى 33.21 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في ميد بنك

وبلغت شراء وبيع سعر اليورو داخل فروع ميد بنك أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.17 جنيه للشراء، و33.53 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك قطر الوطني الأهلي

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك QNB لمستويات 33.21 جنيه للشراء، و33.37 للبيع.

سعراليورو في بنك التنمية الصناعية

وتراجع سعر اليورو أمام الجنيه ببنك التنمية الصناعية إلى مستويات 33.11 جنيه للشراء، و33.26 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك المصرف العربي الدولي

انخفض سعر اليورو مقابل نظيره في السوق المحلية بفروع المصرف العربي الدولي عند 33.25 جنيه، و33.36 جنيه، على التوالي.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

كما تراجع سعر اليورو على الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان إلى مستويات 33.22 جنيه للشراء، و33.48 جنيه للبيع.