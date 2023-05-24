سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-5-2023 أمام الجنيه المصري بختام التعاملات

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سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

اليوم الأربعاء 24-5-2023 انخفاضا بختام عمليات التداول المصرفية بقيم تتراوح من 1-12 قرشا للشراء والبيع، أمام الجنيه المصري، وسجل متوسط وحدة النقد الأوروبية – يورو 33.21 جنيه للشراء، و33.33 للبيع، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري الذي يُصدر تقريرا يوميا بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وطبقا لماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العاملة في السوق المصرفية بمصر.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري، 33.16 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية -يورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه، 33.21 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة، أمام الجنيه، 33.21 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه، 33.16 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 33.06 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه، 33.16 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر

سعر اليورو في بنك مصر

في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 33.19 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.05 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 33.05 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر اليورو في بنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر اليورو في بنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه المصري، 33.18 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولى

سعر

اليوم في المصرف العربي الدولى، أمام الجنيه المصري، 33.16 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.