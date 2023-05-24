سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-5-2023 أمام الجنيه المصري بختام التعاملات

سجل سعر
سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس
سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري، 33.16 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.
سعر وحدة النقد الأوروبية -يورو في بنك بلوم مصر
سعر اليورو في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه، 33.21 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.
سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك البركة
سعر اليورو في بنك البركة، أمام الجنيه، 33.21 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه، 33.16 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد
سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 33.06 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه، 33.16 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
سعر
سعر اليورو في بنك مصر
سعر اليورو اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.05 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 33.05 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.
سعر اليورو في بنك الأهلي الكويتي – مصر
سعر اليورو في بنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه المصري، 33.18 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولى
سعر