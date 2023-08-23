سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-8-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الأربعاء 23-8-2023 انخفاضًا مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، متوسط سعر صرف وصل إلى 33.57 جنيه للشراء، و33.67 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي

طرح سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.42 جنيه للشراء، و33.70 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 33.42 جنيه للشراء، و33.61 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

قدر سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 33.45 جنيه للشراء، و33.61 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

و سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.45 جنيه للشراء، و33.62 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قطر الوطني الأهلي

حقق سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 33.45 جنيه للشراء، و33.60 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

عرض سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 33.34 جنيه للشراء، و33.50 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.34 جنيه للشراء، و33.50 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

أما سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.34 جنيه للشراء، و33.50 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وصل سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري إلى 33.35 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 33.45 جنيه للشراء، و33.61 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.65 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري سجل 33.44 جنيه للشراء، و33.61 للبيع.