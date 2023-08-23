سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-8-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

جاء سعر اليوم الأربعاء 23-8-2023 حول معدلاته مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية، بالمصارف العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وسجل متوسط 33.34 جنيه للشراء، و33.46 جنيه للبيع، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني، ويلقي موقع جريدة «المال» خلال السطور القادمة الضوء على سعر وحدة النقد الأوروبية، كما اظهرتها المواقع الإلكترونية للمصارف وشاشات التداول المنتشرة بفروع البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

سعر اليورو اليوم في بنك البركة بلغ قيمة 33.45 جنيه للشراء، و33.61 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، بنهاية عمليات البيع والشراء، 33.33 جنيه للشراء، و33.70 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل العملة المحلية، 33.30 جنيه للشراء، و33.64 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، امام الجنيه المصري، 33.33 جنيه للشراء، و33.64 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

سعر في البنك التجاري الدولي، مقابل العملة المصرية، 33.32 جنيه للشراء، و33.65 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، بنهاية التعاملات المسائية، 33.33 جنيه للشراء، و33.64 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 33.25 جنيه للشراء، و33.53 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، 33.45 جنيه للشراء، و33.61 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، امام الجنيه المصري، 33.65 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 33.32 جنيه للشراء، و33.65 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.22 جنيه للشراء، و33.53 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليوم في بنك مصر، بختام التعاملات البنكية، 33.23 جنيه للشراء، و33.53 للبيع.