سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-6-2021 في البنوك المصرية

افتتح عدد من البنوك المحلية والأجنبية مستويات سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-6-2021 مقابل الجنيه المصري، على ارتفاع طفيف على مستوى الشراء والبيع، وفقاً لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار تداول العملات بالمصارف الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بحسب الحصر الذي تقدمة البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري من داخل شبكات فروع البنوك، حيث جاءت على النحو التالي :

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مستوى 18.47 جنيه للشراء و18.67 للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات الصباحية واصلت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بشبكة فروع أكبر المصارف الحكومية البنك الأهلى المصرى خلال تعاملات اليوم مستوى 19 جنيها للشراء، و19.21 للبيع.

سعر اليورو اليوم في الصرافة

وعلى صعيد آخر تحديث للعملات الأجنبية جاءت أسعار سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة عند 18.45 جنيه للشراء، و19.69 للبيع، بحسب تقرير المال اليومي التي تقدمة خدمة لقرائها،

سعر اليورو في البنوك المصرية

ومن ناحية أخرى سجلت مستويات بيع اليورو بالبنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق 18.55 جنيه للشراء، و18.67 للبيع، بحسب تحديث على أسعار العملات داخل فروع البنوك.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأعلنت شاشات التداول اللحظية في بداية التعاملات الصباحية مستويات سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي أمام الجنيه في السوق المحلية، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية في مصرعند 18.56 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وفيما يخص سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي، جاءعند مستوى 19.01 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، ببداية التداولات اليوم.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

وعلى مستوى أعلى سعر لشراء اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في القطاع المصرفي يتيح مصرف أبوظبي الإسلامي السعرعند 18.63 جنيه للشراء، بحسبب تحديث أسعار العملات الأجنبية.