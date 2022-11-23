سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-11-2022 فى بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-11-2022 مقابل الجنيه فى بداية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، استقرار في اسعار الشراء والبيع، وسجل 25.03 جنيه للشراء، و 25.12 جنيه للبيع ، طبقا لآخر تقارير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصرى»، ويعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة الإتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التدوال اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية.

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبى التجارى

حقق سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصرى 25.21 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجارى الدولى

بلغ سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري 25.25 جنيه للشراء، و 25.39 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامى

وصل سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري إلى 25.27 جنيه للشراء، و 25.37 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك المشرق

قدر سعر اليورو في بنك المشرق، أمام الجنيه المصرى بــ 25.26 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، 25.20 جنيه للشراء، و 25.38 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

شهد سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصرى 25.22 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف العربى الدولى

حقق سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصري 25.25 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي فى البنك المصرى الخليجى

بلغ سعر اليورو في البنك المصرى الخليجى، أمام الجنيه المصرى 25.28 جنيه للشراء، 25.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى إلى 25.22 جنيه للشراء، و 25.44 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى

قدر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصرى بــ 25.21 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

سجل سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى 25.11 جنيه للشراء 25.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

شهد سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري 25.21 جنيه للشراء، و 25.38 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربى

حقق سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى 25.29 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصرى 25.23 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.