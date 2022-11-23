سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-11-2022 فى نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه

ارتفع سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-11-2022 مقابل الجنيه فى نهاية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، أكثر من عشرة قروش، وسجل 25.28 جنيه للشراء، و 25.37 جنيه للبيع ، وفقا لآخر تقارير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصرى»، ويعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التدوال اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى الكويتى

سجل سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى 25.23 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبى التجارى

بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصرى 25.21 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى

وصل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى إلى 25.29 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

حقق سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري 25.25 جنيه للشراء، و 25.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

قدر سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى بــ 25.20 جنيه للشراء، و 25.44 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامى

شهد سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصرى 25.27 جنيه للشراء، و 25.37 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سجل سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى 25.11 جنيه للشراء 25.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك المشرق، أمام الجنيه المصرى 25.26 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى

وصل سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه المصرى إلى 25.21 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى

حقق سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه المصرى 25.20 جنيه للشراء، و 25.44 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف العربى الدولى

قدر سعر اليورو اليوم في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصري بــ 25.25 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سجل سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصرى 25.22 جنيه للشراء، و 25.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى 25.21 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.

سعر اليورو فى البنك المصرى الخليجى

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصرى الخليجى، أمام الجنيه المصرى 25.24 جنيه للشراء، 25.44 للبيع.