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سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-9-2021 في مصر

البنوك الحكومية تقدم أدنى مستوى لليورو
فاطمة إمام 6:08 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 6:08 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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استقرت مستويات سعر اليورو اليوم الأربعاء 22 -9-2021، في بداية التعاملات مقابل الجنيه داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.333 للشراء، و18.452 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وصلت سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، إلى 18.33 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التدوال اللحظية صرف اليورو بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه عند 18.33 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

كما سجلت سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة إلى 18.33 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ومن ناحية أخرى وصلت صرف اليورو في التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري عند 18.32 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ومن ناجية أخري بلغت مستويات أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري مستوى 18.35 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

فيما تداول سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي عند مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

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بقلم فاطمة إمام

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