سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-3-2023 في مستهل التعاملات

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سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

اليوم الأربعاء 22-3-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية أمام العملة المصرية 33.23 جنيه للشراء، 33.34 للبيع، بحسب متوسط سعر صرف العملات في موقع البنك المركزي المصري، وظلت العملة الأوروبية تتأرجح الأيام الماضية بين أقل من 33 جنيهًا إلى أقل من 34 جنيهًا، وفي صباح اليوم ترصد جريدة المال سعر صرف العملة الأوروبية في البنوك العاملة في مصر.

قال المصرف المتحد، إن سعر اليورو وصل إلى 33.09 جنيه للشراء، 33.36 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي القطري

ذكر البنك الأهلي القطري، أن سعر اليورو بلغ: 33.19 جنيه للشراء، 33.36 للبيع.

سعر صرف عملة اليورو في بنك قناة السويس

أفاد بنك قناة السويس، بأن سعر اليورو سجل 33.21 جنيه للشراء، 33.35 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك بلوم مصر

أوضح موقع بنك بلوم مصر، أن سعر اليورو سجل 33.20 جنيه للشراء، 33.36 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.19 جنيه للشراء، 33.41 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

أظهر موقع بنك مصر في قوائم سعر الصرف، وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 33.08 جنيه للشراء، 33.25 للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري

قدّر موقع البنك الأهلي المصري، سعر اليورو اليوم بـ: 33.08 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.

سعر صرف عملة الإتحاد الأوروبي الموحدة في بنك الإسكندرية

ذكر موقع بنك الإسكندرية، أن سعر اليورو وصل إلى 33.21 جنيه للشراء، 33.35 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

في البنك المصري الخليجي، سجل سعر اليورو 33.18 جنيه للشراء، 33.37 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في مصرف أبوظبي الإسلامي

أوضح موقع مصرف أبوظبي الإسلامي، أن سعر اليورو وصل إلى: 33.26 جنيه للشراء، 33.35 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

في بنك المشرق، حقق سعر اليورو سعر: 33.21 جنيه للشراء، 33.35 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

حدد بنك البركة، سعر

بـ: 33.03 جنيه للشراء، 33.19 للبيع.