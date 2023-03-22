سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-3-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

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سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الأربعاء 22-3-2023 مرتفعا بقيمة قرشين للشراء و3 قروش للبيع، مقابل الجنيه، بختام عمليات التداول بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية، وبلغ متوسط وحدة النقد الأوروبية الموحدة – يورو 33.25 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع، وفقا لما ورد بالبيان الصادر عن الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ووفقاً للمواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وبناء على جولة بين شاشات التداول اللحظى المنتشرة بالبنوك المحلية والأجنبية والعربية.

شهد سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه، 33.19 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه، إلى 33.19 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلى المصري، مقابل الجنيه، 33.08 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبى في بنك المشرق

في بنك مصر، مقابل الجنيه، 33.08 جنيه للشراء، و 33.31 للبيع.

عُرض سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك المشرق، مقابل الجنيه، بقيمة 33.21 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

توقف سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه، عند 33.19 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ثبت سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه، عند 33.26 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

جاء سعر اليورو في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه، بقيمة 33.19 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

قُدر سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه، بقيمة 33.03 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

طُرح سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه، بقيمة 33.21 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سجل

اليوم في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه، 33.21 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.