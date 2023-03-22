سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-3-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

تحرك سعر
سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي
شهد سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه، 33.19 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية
وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه، إلى 33.19 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر اليورو في البنك الأهلى المصري، مقابل الجنيه، 33.08 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
سجل سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبى في بنك المشرق
عُرض سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك المشرق، مقابل الجنيه، بقيمة 33.21 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.
سعر اليورو في ميد بنك
توقف سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه، عند 33.19 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
ثبت سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه، عند 33.26 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
جاء سعر اليورو في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه، بقيمة 33.19 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
قُدر سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه، بقيمة 33.03 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري
طُرح سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه، بقيمة 33.21 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان
سجل