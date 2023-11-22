سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-11-2023 مستوى صرف 33.74 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع، حيث تراجع أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية وبحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط سعر العملة الأوروبية .

ويستعرض موقع جريدة “المال” تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم في مصر أبو ظبي الإسلامي، 33.67 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وحقق سعر اليورو في بنك البركة، 33.61 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 33.63 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وسجل سعر اليورو في بنك سايب، 33.65 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.50 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الاهلي، حقق مستوى صرف عند: 33.65 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الوطني

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر أمام الجنيه المصري بـ 33.63 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.63 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وطرح بنك قناة السويس، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.61 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو في بنك القاهرة، 33.64 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 33.57 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وبلغ سعر اليورو اليوم في ميد بنك، 33.56 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.