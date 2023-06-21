سعر اليورو اليوم الأربعاء 21-6-2023 في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في ميد بنك

اليوم الأربعاء 21-6-2023، في نهاية التعاملات اليومية تباينًا نسبيًا بين الارتفاع والانخفاض في سعري البيع والشراء بمختلف البنوك، محققًا مستوى صرف مقابل الجنيه المصري 33.67 جنيه للشراء، و33.79 للبيع، وفق متوسط السعر في البنك المركزي المصري، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار العملة الأوروبية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب شاشات التداول المنتشرة في الأفرع.

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سعر اليورو في بنك مصر

اليوم في ميد بنك مقابل الجنيه المصري، 33.58 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر أمام الجنيه المصري، 33.53 جنيه للشراء، و33.72 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

وصل سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصري إلى 33.67 جنيه للشراء، و33.80 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 33.53 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وعرض بنك أبوظبي التجاري، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.64 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وطرح البنك التجاري الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.66 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، 33.64 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.64 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.64 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

أما سعر اليورو في بنك القاهرة، حقق مستوى صرف عند: 33.66 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، سجل مستوى صرف عند: 33.55 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري إلى 33.71 جنيه للشراء، 33.80 للبيع.