سعر اليورو اليوم الأربعاء 21-6-2023 ببداية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

اليوم الثلاثاء 20-6-2023، في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري على شاشات التداولات اللحظية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ليصل متوسط سعر اليورو عند: 33.70 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

اظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو اليوم داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، 33.71 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل بنك بلوم مصر،على شاشات التداولات اللحظية إلى 33.67 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر اليورو داخل فروع المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 33.67 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول

عرضت فروع بنك كريدي أجريكول سعر اليورو أمام الجنيه عند مستويات 33.66 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر اليورو في بنك قناة السويس، 33.66 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

عرضت فروع بنك الكويتي الوطني وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري 33.66 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك أبوظبي التجاري إلى مستويات: 33.66 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

عرض الموقع الإلكتروني لبنك الاستثمار العربي وصول سعر اليورو إلى مستويات: 33.60 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو داخل فروع بنك SAIB مستوى صرف عند: 33.66 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه إلى: 33.53 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك مصر، مستويات: 33.53 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري إلى 33.66 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.