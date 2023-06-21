سعر اليورو اليوم الأربعاء 21-6-2023 ببداية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
اظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو اليوم داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، 33.71 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.
سعر اليورو في بنك بلوم مصر
وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل بنك بلوم مصر،على شاشات التداولات اللحظية إلى 33.67 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
بلغ سعر اليورو داخل فروع المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 33.67 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول
عرضت فروع بنك كريدي أجريكول سعر اليورو أمام الجنيه عند مستويات 33.66 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر اليورو في بنك قناة السويس، 33.66 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
عرضت فروع بنك الكويتي الوطني وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري 33.66 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك أبوظبي التجاري
وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك أبوظبي التجاري إلى مستويات: 33.66 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
عرض الموقع الإلكتروني لبنك الاستثمار العربي وصول سعر اليورو إلى مستويات: 33.60 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر اليورو داخل فروع بنك SAIB مستوى صرف عند: 33.66 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
ووصل سعر
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك مصر، مستويات: 33.53 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
وسجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري إلى 33.66 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.