سعر اليورو اليوم الأربعاء 21-12-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 21-12-2022، في ختام عمليات التداول على العملات الأجنبية والعربية، 26.16 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» كل ما يهم القارئ ولذلك نستعرض إليكم في هذا التقرير أسعار صرف عملة أوروبا بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، 26.14 جنيه للشراء، و 26.26 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 26.14 جنيه للشراء، و 26.30 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، إلى 26.14 جنيه للشراء، و 26.32 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربي

وطرح بنك الاستثمار العربي، سعر اليورو بـ 26.14 جنيه للشراء، و 26.30 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، 26.14 جنيه للشراء، و 26.32 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف المتحد

وعرض المصرف المتحد، سعر اليورو مقابل الجنيه بـ 26.14 جنيه للشراء، و 26.32 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر اليورو أمام الجنيه بـ 26.11 جنيه للشراء، و 26.28 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر، إلى 26.13 جنيه للشراء، و 26.28 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 26.18 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 26.14 جنيه للشراء، و 26.32 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وسجل سعر اليورو في بنك البركة، 26.14 جنيه للشراء، و 26.30 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وفي بنك سايب، بلغ سعر اليورو أمام الجنيه، 26.14 جنيه للشراء، و 26.35 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبوظبي التجاري

أما سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري، حقق مقابل الجنيه، 26.14 جنيه للشراء، و 26.30 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

وصل سعر اليورو في بنك المشرق، إلى 26.17 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، 26.19 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.