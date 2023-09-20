سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-9-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات البنوك

تباين سعر اليوم الأربعاء 20-9-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية، وصل لمتوسط سعر صرف 32.99 جنيه للشراء، و 33.11 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، بالبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الاوروبي، وفقا لشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 32.97 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

عرض سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 32.69 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.82 جنيه للشراء، و 33.03 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

أما اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 32.89 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم

قدر سعر اليورو في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بـ 32.88 جنيه للشراء، و 33.04 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 32.82 جنيه للشراء، و 32.97 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

طرح سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 32.92 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك سايب

و سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 32.94 جنيه للشراء، و33.08 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

شهد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 32.93 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري إلى 32.93 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 32.93 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 33.31 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.