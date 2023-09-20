سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-9-2023 أمام الجنيه في الختام

شهدت مستويات شراء وبيع سعر اليوم الأربعاء 20-9-2023 أمام الجنيه المصري استقرارا في ختام تداولات القطاع المصرفي المصري على شاشات التداولات ومواقع البنوك الإلكترونية، ليصل متوسط سعر وحدة النقد الأوروبية إلى 32.98 جنيه للشراء، و 33.10 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي على صفحته المختصة بتحديث أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض المال في السطور التالي السعر النهائي الذي وصلت له وحدة النقد الأوربية في البنوك العاملة في مصر، والتي وصلت إلى:

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

عرض موقع بنك الكويت الوطني سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في الختام عند 32.93 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر امام نظيره المصري داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 32.93 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

فيما بلغ سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع ميد بنك على شاشات التداولات 32.89 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم

قدر سعر اليورو في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بـ 32.88 جنيه للشراء، و 33.04 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر اليورو أمام نظيره المصري عند مستويات 32.82 جنيه للشراء، و 32.97 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

جاء سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي عند مستوى 32.93 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك SAIB

عرض بنك الشركة المصرفية العربية الدولي أمام الجنيه المصري عند 32.94 جنيه للشراء، و33.08 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي إلى مستوى 32.97 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

عرض بنك التنمية الصناعية سعر اليورو في ختام التداولات عند مستويات 32.69 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.82 جنيه للشراء، و 33.03 للبيع.