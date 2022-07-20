سعر اليورو اليوم الأربعاء 20 -7-2022 في مصر

أظهر تقرير المال الصباحي استقرار سعر اليورو اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 ببداية التعاملات على شاشات التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، بحسب تقرير بوابة “المال” الإلكتروني عن أسعار العملات الذي تقدمه بشكل يومي لقرائها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.097 جنيه للشراء، و19.185 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.11 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات الصباحية حافظ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.11 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما استقر سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

أظهرت شاشات التداول اللحظية استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

أظهر تقرير المال الصباحي على شاشات التداول اللحظية وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق بنهاية التعاملات، إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما وصلت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري 19.06 جنيه للشراء، و19.47 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وبلغت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بشبكة فروع بنك مصر 19.11 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.