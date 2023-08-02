سعر اليورو اليوم الأربعاء 2-8-2023 في مستهل التعاملات بالبنوك المصرية

حقق سعر اليوم الأربعاء 2-8-2023، ارتفاعًا في مستهل عمليات تداول العملات بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية أمام الجنيه المصري، وبحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملة الأوروبية وصلت إلى 33.84 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع، تستعرض بوابة «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا عن أسعار الصرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، 33.86 جنيه للشراء، و 34.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، 33.79 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى 33.76 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

وحقق سعر اليورو في بنك مصر، 33.76 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.77 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجار الدولي، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.87 جنيه للشراء، و 34.11 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وعرض بنك البركة، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.87 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.87 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، حقق مستوى صرف عند: 33.87 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو في بنك القاهرة، 33.87 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 33.93 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 33.87 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.