سعر اليورو اليوم الأربعاء 2-8-2023 في ختام التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ارتفاع سعر اليوم الأربعاء 2-8-2023، في ختام تعاملاته داخل البنوك على المواقع الإلكترونية الرسمية وشاشات التداولات اللحظية على مستوى شراء، فما خفضت فروع البنوك بيع العملة الأوروبية بشكل طفيف على صعيد البيع، ليصل ممتوسط أسعار العملة الأوروبية إلى 33.84 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع، في اخر تحديث لها على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وتقدم «جريدة المال» أسعار الصرف في البنوك العاملة في السوق المحلية على صعيد الشراء وبي، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

عرضت فروع بنك بنك الاستثمار العربي سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 33.79 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

فيما بلغ سعر اليورو على الموقع الإلكتروني داخل البنك الأهلي المصري 33.76 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

عرضت شاشات البنك التجار الدولي سعر اليورو أمام العملة المصرية عند 33.87 جنيه للشراء، و 34.11 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

وصل سعر اليورو داخل فروع بنك مصر في ختام التعاملات إلى مستويات 33.76 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل المصرف المتحد، في نهاية التداولات عند 33.77 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل شراء وبيع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه داخل البنك المصري الخليجي، 33.86 جنيه للشراء، و 34.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

عرض بنك كريدي أجريكول مصر سعر اليورو اليوم أمام العملة المحلية عند مستويات 33.87 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات ببنك قطر الوطني الأهلي إلى 33.87 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية في ختام تعاملاته سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.87 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري على شاشات التداول ببنك القاهرة، 33.87 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما سعر اليوم داخل فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي بختام التعاملات عند 33.93 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.