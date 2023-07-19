سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-7-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

ارتفع سعر اليوم الأربعاء 19-7-2023، بشكل طفيف أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، ليصل متوسط سعر عملة أوروبا الموحدة لـ 34.68 جنيه للشراء، مقابل 34.80 للبيع، بحسب آخِر تحديث على متوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية المعلَن على الموقع الرسمي للبنك المركزي. وتقدم جريدة «المال» خلال التقرير التالي أسعار شراء وبيع العملة الأوروبية الموحدة المعروضة بشاشات التداول والمواقع الرسمي للبنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري إلى 34.51 جنيه للشراء، و34.78 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو داخل فروع بنك مصر في بداية التعاملات المصرفية مستويات 34.52 جنيه للشراء، و34.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

أظهر شاشات التداولات اللحظية وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى مستويات 34.64 جنيه للشراء، و.34.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

عرضت فروع بنك الإسكندرية سعر اليورو امام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 34.64 جنيه للشراء، و34.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات داخل بنك القاهرة إلى 34.64 جنيه للشراء، و34.89 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

عرضت فروع مصرف أبوظبي الإسلامي سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 34.71 جنيه للشراء، و34.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري بنك التعمير والإسكان إلى 34.66 جنيه للشراء، و34.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

تتيح فروع إيجي بنك شراء وبيع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 34.65 جنيه للشراء، و34.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

وصل سعر اليورو في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك إلى 34.62 جنيه للشراء، و34.56 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

عرضت شاشات التداولات اللحظية داخل فروع بنك البركة سعر اليورو أمام الجنيه عند مستويات 34.66 جنيه للشراء، و34.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر اليورو على الموقع الإلكتروني لينك قطر الوطني الأهلي أمام الجنيه المصري 34.64 جنيه للشراء، و34.89 للبيع.