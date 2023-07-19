سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-7-2023 مقابل الجنيه ليلة عطلة رأس السنة الهجرية

شهد سعر اليوم الأربعاء 19-7-2023 انخفاضاً بالشراء والبيع، مقابل الجنيه المصري، بنهاية عمليات التداول ليلة عطلة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو، والتي ستستمر 4 أيام تبدأ من الخميس إلى الأحد المقبل، وبلغ متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي 34.68 جنيه للشراء، مقابل 34.80 للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات.

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

ثبت سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان عند: 34.60 جنيه للشراء، مقابل 34.76 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر قيمة: 34.43 جنيه للشراء، مقابل 34.66 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر اليورو بنك أبو ظبي التجاري إلى: 34.60 جنيه للشراء، مقابل 34.76 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

جاء سعر اليورو في بنك البركة بقيمة: 34.60 جنيه للشراء، مقابل 34.76 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك سايب

قُدر سعر اليورو في بنك سايب بقيمة: 34.54 جنيه للشراء، مقابل 34.77 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

طُرح سعر في بنك الاستثمار العربي بقيمة: 34.56 جنيه للشراء، مقابل 34.85 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري قيمة: 34.43 جنيه للشراء، مقابل 34.67 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

عُرض سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصربقيمة: 34.50 جنيه للشراء، مقابل 34.78 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

حافظ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي عند: 34.59 جنيه للشراء، مقابل 34.77 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

توقف سعر اليوم في بنك بلوم مصرعند: 34.32 جنيه للشراء، مقابل 34.56 للبيع، أمام العملة المحلية.