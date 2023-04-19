سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-4-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سعر اليورو
سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول
سجل سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول، 33.77 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.
سعر اليورو في بنك المشرق
وبلغ سعر اليورو في بنك المشرق، 33.77 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
وحقق سعر اليورو في بنك سايب، 33.77 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
وصل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي إلى 33.77 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.
سعر عملة أوروبا في ميد بنك
وطرح ميد بنك، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.87 جنيه للشراء، و 34.14 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التنمية الصناعية
وقدّر بنك التنمية الصناعية، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.58 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي
وعرض البنك الأهلي الكويتي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.73 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر
وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.66 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
أما سعر
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.77 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
وبلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.77 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
وصل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة إلى 33.77 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.