سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-4-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سعر اليورو

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول

الأربعاء 19-4-2023، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك والتي تبدأ الساعة التاسعة والنصف صباحًا وتستمر حتى الواحدة والنصف ظهرًا، محققًا مستوى صرف عند: 33.83 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع، ويستعرض موقع جريدة المال في هذا التقرير اليومي التفصيلي أسعار صرف العملة الأوروبية في البنوك مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول، 33.77 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

وبلغ سعر اليورو في بنك المشرق، 33.77 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وحقق سعر اليورو في بنك سايب، 33.77 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وصل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي إلى 33.77 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

وطرح ميد بنك، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.87 جنيه للشراء، و 34.14 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التنمية الصناعية

وقدّر بنك التنمية الصناعية، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.58 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي

وعرض البنك الأهلي الكويتي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.73 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.66 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أما سعر

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

في البنك الأهلي المصري، حقق مستوى صرف عند: 33.66 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.77 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.77 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة إلى 33.77 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.