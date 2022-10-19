انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، إلى 19.17 جنيه للشراء، و19.25 للبيع، بمقدار 14 قرشًا، بحسب متوسط سعر صرف العملة الأوروبية في البنك المركزي المصري، بحسب تحديث موقع البنك، وتشير بيانات صرف اليورو أمام العملة المصرية إلى انخفاض سعره بين عدد من البنوك العاملة في مصر، ويستعرض موقع «جريدة المال» بعض مما أظهرته مواقع أكثر من 10 بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت قوائم سعر صرف العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي، وصول سعر اليورو إلى 19.21 جنيه للشراء، و19.45 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 19.17 جنيه للشراء، و19.46 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، 19.27 جنيه للشراء، و19.45 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

أوضحت قوائم بنك الإسكندرية، أن سعر اليورو بلغ 19.16 جنيه للشراء، و19.45 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر، إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.43 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، 19.15 جنيه للشراء، و19.43 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف عملة الإتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 19.23 جنيه للشراء، و19.45 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك بلوم مصر

بلغ سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 19.13 جنيه للشراء، و19.45 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، إلى 19.35 جنيه للشراء، و19.46 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، 19.17 جنيه للشراء، و19.45 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك قطر الوطني

بلغ سعر اليورو في بنك قطر الوطني، 19.17 جنيه للشراء، و19.45 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

وصل سعر اليورو اليوم في بنك المشرق، إلى 19.28 جنيه للشراء، و19.45 للبيع.