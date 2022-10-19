سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-10-2022 في بداية تعاملات البنوك

شهد سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات الأربعاء 19-10-2022 البنكية مستوى مستقر نسبيًّا، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، حيث وصل سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي إلى: 19.31 جنيه للشراء، 19.39، بعدما شهد قفزة بنهاية تعاملات الثلاثاء ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الأوروبية وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر مستوى صرف: 19.26 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

شهد سعر اليورو افي المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.24 جنيه للشراء، 19.40 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان مستوى صرف: 19.27 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

حقق سعر اليورو في البنك المصري الخليجي مستوى صرف: 19.34 جنيه للشراء، 19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه: 19.30 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري إلى مستوى صرف: 19.23 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

شهد سعر اليورو في بنك قناة السويس مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.26 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه: 19.30 جنيه للشراء، 19.43 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 19.21 جنيه للشراء، 19.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري إلى مستوى صرف: 19.28 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

جاء سعر اليورو في بنك البركة عند مستوى صرف: 19.26 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مستوى صرف: 19.23 جنيه للشراء، 19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد إلى مستوى صرف: 19.23 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.