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سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-8-2021 في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية يقدم أقل سعر للعملة
‫محمود الصباغ‬‎ 10:43 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21 10:43 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 مقابل نظيره الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الأجنبية والمحلية، وبحسب آخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، وبحسب الرصد، سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.452 جنيه للشراء، و18.574 للبيع داخل البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

تراجعت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، إلى 18.29 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع مقارنة بتعاملات الأمس.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

من ناحية أخرى، وصلت سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، إلى مستوى 18.29 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وفي بداية التعاملات وصلت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع شركة مصر للصرافة إلى 18.31 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنوك المصرية

عرضت مستويات سعر شراء اليورو الأوروبي في البنوك وشركات الصرافة بين 18.31 جنيه و18.51 للبيع، بحسب تقرير بوابة “المال” على أسعار العملات الأجنببة.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

عند مستوى 18.48 جنيه للشراء، و18.52 للبيع، وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

جاءت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي عند 18.32 جنيه للشراء، و18.46 للبيع.

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سعر اليورو في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو أمام الجنيه فى بنك قناة السويس إلى 18.35 جنيه للشراء، و18.45 للبيع، ووفقاً لتقرير جريدة “المال” اليومي

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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