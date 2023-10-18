سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

تحرك سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-10-2023 تحركًا طفيفًا نحو الارتفاع على مستويات الشراء والبيع في بداية التعاملات الصباحية ليصل إلى مستويات 32.62 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع، وفقًا لآخر التحديثات على موقع البنوك المركزي المصري بصفحته الرسمية المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية بالسوق المصرفية، لتعرض «المال» في تقريرها التالي سعر العملة الأوروبية في السوق المحلية ” أمام الجنيه المصري عند مستويات:
سعر اليورو اليوم في بنك البركة
سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك البركة عند مستويات 32.58 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك مصر
عرض بنك مصر سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر ببداية التعاملات ببنك مصر عند 32.47 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.
سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الإسكندرية
جاء سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر على شاشات التداولات داخل فروع بنك الإسكندرية عند 32.58 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي
أظهر الموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي وصول سعر اليورو ببداية التعاملات عند 32.58 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.
سعر عملة أوروبا البنك الأهلي الكويتي
أظهرت شاشات التداولات داخل البنك الأهلي الكويتي وصول سعر اليورو أمام الجنيه عند 32.46 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
جاء سعر اليورو أمام الجنيه ببنك الكويت الوطني في بداية التعاملات عند 32.51 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
داخل البنك الحكومي بنك القاهرة جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 32.58 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بموقع البنك الأهلي المصري الإلكتروني إلى 32.39 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد
عرض بنك المصرف المتحد سعر أمام الجنيه المصري عند مستويات 32.41 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.
سعر اليورو في بنك SAIB
جاء سعر اليورو اليوم ببنك الشركة المصرفية العربية سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 32.58 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.