سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-10-2023 أمام الجنيه بختام التداول

جاء سعر اليوم الأربعاء 18-10-2023 متباين عند متوسط 32.56 جنيه للشراء، و 32.86 للبيع، في ختام التعاملات المسائية، طبقًا لأخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري على صفحته الرسمية على شبكة الإنترنت والتى توضح متوسطات أسعار العملات الأجنبية والعربية.

وتوضح بوابة المال خلال التقرير التالي أحدث قائمة بأسعار صرف وحدة النقد الأوروبية الموحدة – يورو في البنوك المختلفة العاملة بالسوق المصرفية داخل مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، بالتعاملات المسائية، أمام العملة المصرية، 32.45 جنيه للشراء، و32.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، بختام التداول بالبنوك، أمام العملة المصرية، 32.47 جنيه للشراء، و32.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام العملة المصرية، 32.58 جنيه للشراء، و32.74 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام العملة المصرية، 32.56 جنيه للشراء، و32.78 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في سايب

سعر اليورو في بنك سايب، بنهاية التداول، أمام العملة المصرية، بإنتهاء التعاملات بالبنوك، 32.58 جنيه للشراء، و32.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام العملة المصرية، 30.51 جنيه للشراء، و32.78 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة، أمام العملة المصرية، 32.56 جنيه للشراء، و32.78 للبيع.

سعر اليورو في البنك الكويت الوطني

سعر في البنك الكويت الوطني، أمام العملة المصرية، 32.58 جنيه للشراء، و32.78 للبيع.

سعر اليورو في البنك الاهلي الكويتي – مصر

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام العملة المصرية، 32.49 جنيه للشراء، و 32.78 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام العملة المصرية، 32.38 جنيه للشراء، و32.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليوم في بنك البركة، أمام العملة المصرية، بختام تعاملات بنوك مصر، 32.58 جنيه للشراء، و32.74 للبيع.