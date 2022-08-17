سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-8-2022، في نهاية التعاملات بالبنوك في مصر 19.36 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري لرصد متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، ويستعرض موقع «جريدة المال»، بيانًا تفصيليًا عن أسعار العملة الأوروبية، بحسب ما توضحه شاشات التداول اللحظية بعدد من فروع البنوك المصرية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، العاملة في سوق الصرف المصرية.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في بنك مصر، 19.38 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، وفقًا لما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر صرف العملة الأوروبية بالبنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 19.38 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر اليورو بالبنك العربي الأفريقي أمام الجنيه المصري، 19.36 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع، وفقًا لما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر صرف اليورو في التجاري الدولي

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، إلى 19.40 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، 19.45 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري

في البنك الأهلي القطري، سجل سعر اليورو 19.39 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع، وذلك مقابل الجنيه المصري، بحسب شاشات التداول.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 19.46 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 19.39 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، 19.38 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في البنك.