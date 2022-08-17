سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-8-2022 في بداية التعاملات بالبنوك

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-8-2022، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك داخل مصر: 19.36 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع، بحسب آخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع «جريدة المال»، تقريرًا تفصيليًا عن أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك المصرية والخاصة والأجنبية، العاملة في القطاع المصرفي.

سعر اليورو اليوم بالبنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو أمام الجنيه بحسب شاشات التداول، 19.38 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري، وفقًا لشاشات التداول بفروع بنك مصر، 19.41 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في التجاري الدولي

بينت شاشات التداول، وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، إلى 19.40 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في البنك العربي الأفريقي

حقق سعر اليورو وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنك العربي الأفريقي مقابل الجنيه، 19.39 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وأظهرت شاشات التداول اللحظية بفروع البنك الأهلي القطري، وصول سعر اليورو اليوم إلى 19.39 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، 19.45 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

أوضحت شاشات التداول اللحظية بفروع بنك قناة السويس، وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 19.39 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المصرف المتحد

وفي بنك المصرف المتحد، سجل سعر اليورو وفقًا لشاشات التداول اللحظية أمام الجنيه المصري، 19.38 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو اليوم بحسب شاشات التداول بالبنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري، إلى 19.46 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.