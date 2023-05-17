سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

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سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

اليوم الأربعاء 17-5-2023 أمام الجنيه المصري في بدايته تعاملاته داخل فروع البنوك المحلية والأجنبية، ليصل متوسط سعر عملة الاتحاد الأوروبي الموحدة لمستويات 33.53 جنيه للشراء، مقابل 33.64 للبيع، وفقاً لما جاء بالبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

وصل سعر

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك المصرف المتحد

اليوم داخل فروع البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه المصري لـ 33.36 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

بلغت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه ببنك المصرف المتحد في بداية التعاملات الصباحية 33.40 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

يعرض بنك الإسكندرية سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الإسكندرية عند مستويات 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

فتح بنك قناة السويس تعاملاته على سعر اليورو أمام الجنيه عند 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وصلت مستويات شراء وبيع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ببنك أبو ظبي التجاري لمستويات 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو فى بنك مصر أمام الجنيه المصري 33.39 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري البنك التجاري الدولي عند مستويات 33.50 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك SAIB

وصل سعر اليورو ببنك SAIB مقابل الجنيه إلى مستويات 33.51 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الأهلي الوطني

يعرض بنك قطر الأهلي الوطني سعر اليورو أمام الجنيه عند مستويات 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر اليورو

سعر وحدة النقد الأوروبية – اليورو في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه، 33.40 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي

ويقدم بنك المصرف العربي الدولي سعر اليورو أمام الجنيه عند إلى 33.51 جنيه ، و 33.62 جنيه، على التوالي.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وبلغت سعر اليورو اليوم داخل فروع بنك التعمير والإسكان مستويات 33.51 جنيه للشراء، و 33.74 جنيه للبيع.