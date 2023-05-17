سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-5-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأربعاء 17-5-2023، في معظم البنوك بنهاية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا مستوى صرف عند: 33.41 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، وشهدت العملة الأوروبية تباينًا خلال الفترة الماضية خلال التعاملات اليومية، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار الصرف في البنوك الحكومية والخاصة استنادًا لشاشات التداول.

سجل سعر

سعر اليورو في بنك مصر

اليوم في البنك الأهلي المصري، 33.25 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

وعرض بنك مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.25 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 33.36 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وطرح بنك الإسكندرية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ33.38 جنيه للشراء، و33.65 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 33.36 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وقدّر بنك البركة، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك سايب، 33.38 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وفي بنك الإسكان والتعمير، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.51 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.55 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي، 33.37 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري، 33.38 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وحقق سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في المصرف المتحد، 33.28 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.